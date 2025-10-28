Almanya'nın ihracat beklentileri geriledi

  1. Ekonomim
Alman ihracat sektöründe beklentiler ekimde düştü. ifo İhracat Beklentileri ekim ayında eylül ayındaki 3,4 puandan 2,8 puana geriledi.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ihracat sektörü çıkmaz sokakta. Gerçek bir toparlanma görünmüyor" dedi.

Ifo'nun raporuna göre, metal sektörü yurtdışından gelen baskıyı özellikle şiddetli hissediyor ve şirketler ihracatın azalmasını bekliyor. Kimya ve kağıt sektörleri ihracatta düşüş öngörüyor. Makine mühendisliği ve gıda sektöründeki beklentiler bir önceki aya göre daha iyi olsa da gerçek ihracat büyümesi henüz gerçekleşmedi.

Buna karşılık otomotiv sektörü uluslararası iş konusunda çok iyimser olmaya devam ediyor ve ihracat beklentileri bir kez daha yükseliyor. Elektrikli ekipman üreticileri de ihracatlarını artırmayı bekliyor. İçecek sektörü de son zamanlara göre biraz daha az olmakla birlikte artan ihracat bekliyor.

