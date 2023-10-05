Almanya'nın ihracat ve ithalatı azaldı

İhracat bir önceki aya göre yüzde 1,2 ve ithalat yüzde 0,4 düştü. Beklenti ihracatın yüzde 0,4 azalacağı, ithalatın yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. Dış ticaret dengesi 16,6 milyar euro fazla verdi.

Ticaret dengesi Temmuz 2023'te 17,7 milyar euro, Ağustos 2022'de ise 2,0 milyar euro fazla vermişti.

Ağustos ayında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 69,6 milyar euro değerinde mal ihraç edilirken ve bu ülkelerden 60,0 milyar euro değerinde mal ithal edildi.

Temmuz 2023 ile karşılaştırıldığında, AB ülkelerine yapılan takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış ihracat %1,5 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat %1,9 arttı. Ağustos 2023'te Euro Bölgesi ülkelerine 48,8 milyar euro (%-2,6) değerinde mal ihraç edilirken, bu ülkelerden 40,2 milyar euro (%+3,2) değerinde mal ithal edilmiştir.