Almanya'nın ihracatı artarken, ithalatı düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin Kasım 2024’e ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artışla 117,3 milyar Euro'ya çıktı.

Kasım ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, yüzde 2 yükseliş olacağı yönündeydi.

İhracattaki artışın, ABD ile ticaretin iyi seyretmesinden kaynaklanması dikkati çekti.

Ülkenin, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı yüzde 4,2 düşerek 6,6 milyar Euro'ya indi. Söz konusu dönemde, ABD'ye ihracat yüzde 14,5 artarak 14 milyar Euro'ya ulaştı

Almanya'nın AB üyesi ülkelere ihracatı kasımda yüzde 1,7 azalarak 67,8 milyar Euro'ya indi.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde Alman mallarına talep hızla artarken, AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat kasımda yüzde 6,9 artarak 59,5 milyar Euro'ya ulaştı.

Ticaret fazlası 19,7 milyar Euro

Almanya'nın Kasım 2024 ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 3,3 düşerek 107,6 milyar Euro'ya indi. Böylece mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 19,7 milyar Euro oldu. Dış ticaret fazlası, Ekim 2024'te 13,4 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda ülkenin ihracatı yıllık bazda ise yüzde 3,5 azaldı.

Alman ekonomisi ivme kazanamıyor

Bu arada imalat sektörü, ekonominin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Ekonomi, 2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı.

Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonominin 2024'te de yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor. Hükümet de ekonomide geçen yıl için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor.