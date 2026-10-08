Almanya'nın ihracatı beklentilerin aksine geriledi

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Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkenin ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalışla 137,6 milyar euroya geriledi. Ülkenin dış satımı temmuz ayında da yüzde 0,5 azalmıştı.

Piyasa beklentisi ihracatın yüzde 0,6 artması yönündeydi.

İhracat yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.

Almanya'nın ithalatı ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artarak 118,1 milyar euroya ulaştı. Böylece Almanya'nın dış ticaret fazlası, temmuz ayındaki 21,6 milyar eurodan 19,5 milyar euroya geriledi.

Ekonomistler, ilk yarıdaki güçlü performansın ardından yaz aylarında yaşanan bu kaybı, ihracattaki toparlanmanın kalıcı olamadığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Ayrıca, Avrupa'nın en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'ndeki rekor düşük su seviyelerinin taşımacılığı yavaşlatarak dış ticarete darbe vurduğu belirtiliyor.

En büyük düşüş ABD ve AB pazarlarında

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından gelen zayıf talep, ihracattaki düşüşün ana nedeni oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılan dış satım ağustosta yüzde 0,6 azalarak 77,5 milyar euroya geriledi. AB'den yapılan ithalat ise yüzde 0,4 azalışla 59,3 milyar euro oldu.

Almanya'nın en büyük tekil ihracat pazarı konumundaki ABD'ye satışlar da ağustosta yüzde 6,3 düşerek 13,5 milyar euroya geriledi.

Diğer büyük pazarlardaki düşüşün aksine Çin'e yapılan ihracat ağustosta yüzde 4,7 artışla 5,9 milyar euroya yükseldi. Çin, 16,8 milyar euroyla Almanya'nın ithalatında liderliğini korudu.

Öte yandan, yaz dönemindeki durgunluğa rağmen yılın 8 ayında toplam ihracat yüzde 4,4 artışla 1 trilyon 92,7 milyar euroya ulaştı. Bu doğrultuda Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Birliği (BGA), 2026 yılı ihracat büyüme tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseltti. BGA Başkanı Dirk Jandura, dış ticarette bir dengelenme görüldüğünü ancak kalıcı bir geri dönüş için henüz erken olduğunu ifade etti.