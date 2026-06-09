Almanya'nın ihracatı nisanda beklentilerin üzerinde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, nisanda yüzde 0,5'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 0,9 artarak yaklaşık 136,6 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 1,2 artarak 122,1 milyar avroya çıktı.

Nisan 2025'e göre ihracat yüzde 3,6, ithalat yüzde 6,2 artış gösterdi.

Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası nisanda yaklaşık 14,5 milyar avro oldu.

Dış ticaret fazlası Nisan 2025'te 16,9 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığı ihracat nisanda yüzde 1 artışla 79,1 milyar avroya yükseldi. Ülkenin en büyük tekil ihracat pazarı olma özelliğini koruyan ABD'ye yapılan teslimatlar, bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 11,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Buna karşın Almanya'nın Çin ile olan ticaretinde daralma yaşandı. Nisanda Çin'e yapılan ihracat, bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 düşerek 5,8 milyar avroya geriledi.

Sanayi İhracat Beklenti Endeksi Nisan 2025'ten beri en düşük seviyede

Öte yandan, ihracattaki nisan ayı yükseliş trendine rağmen küresel ticarete yönelik ileriye dönük beklentilerde sert düşüş görüldü.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mayıs ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarına göre, nisanda eksi 1,2 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, mayısta eksi 5,5'e indi. Böylece endeks, Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Ifo Ekonomik Öngörü Bölüm Başkanı Timo Wollmershauser, "Yılın ilk çeyreğinde ihracat işinde yaşanan toparlanmaya rağmen görünüm oldukça zorlu olmaya devam ediyor. Jeopolitik belirsizlikler hala çok yüksek seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğince (DIHK), sanayi şirketlerinin yüzde 29'unun ihracatta düşüş beklediği belirtilerek "Yılın başında ihracatta görülen ilk toparlanma işaretleri, Orta Doğu şoku nedeniyle sekteye uğradı." ifadeleri kullanıldı.