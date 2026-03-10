Almanya'nın ihracatı ocak ayında daraldı

Almanya’nın dış ticareti yılın ilk ayında ivme kaybetti. Federal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre ocak ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,3 gerileyerek 130,5 milyar Euro'ya indi. Beklenti yüzde 2’lik bir düşüş yönündeydi. İthalat ise yüzde 5,9 azalarak 109,2 milyar Euro'ya düştü. Böylece dış ticaret fazlası 21,2 milyar Euro'ya yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,6 artarken ithalat yüzde 4 geriledi. Aralık 2025’te dış ticaret fazlası 17,4 milyar Euro, Ocak 2025’te ise 15,9 milyar Euro seviyesindeydi.

Avrupa Birliği ile ticarette de daralma dikkat çekti. AB’ye yapılan ihracat yüzde 4,8, ithalat ise yüzde 6,5 azaldı. Euro Bölgesi’ne ihracat yüzde 5,7, ithalat yüzde 5,9 düşerken, Euro Bölgesi dışındaki AB ülkelerine ihracat yüzde 2,7, ithalat yüzde 7,8 geriledi.

AB dışı ülkelerle ticarette ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Üçüncü ülkelere ihracat yüzde 1 artarken ithalat yüzde 5,3 düştü. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 11,7 artışla 13,2 milyar Euro'ya yükseldi. Buna karşılık Çin’e ihracat yüzde 13,2 azalarak 6,3 milyar Euro'ya indi. Çin’den ithalat da yüzde 8,3 düşüşle 14,2 milyar Euro'ya geriledi.

Rusya ile ticaret ise sert daraldı. İhracat yüzde 8,3 düşüşle 0,5 milyar Euro'ya, ithalat yüzde 20 gerileyerek 0,1 milyar Euro'ya indi. Yıllık bazda Rusya’ya ihracat yüzde 15,9, ithalat yüzde 19,7 azaldı.