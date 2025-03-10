Almanya'nın ihracatı ocakta yüzde 2,5 düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşüşle 129,2 milyar avro oldu.

Ocak ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.

Ülkenin AB üyesi ülkelere ihracatı ocakta yüzde 4,2 düşerek 69,8 milyar avroya geriledi.

Üçüncü ülkeler olarak adlandırılan AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 0,4 azalarak 59,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Ticaret fazlası geriledi

Almanya'da ocak ayına ilişkin ithalat ise yüzde 1,2 artarak 113,1 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 16 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası, Aralık 2024'te 20,7 milyar avro ve Ocak 2024’te 25,3 milyar avro olmuştu.

Ocak 2024’e göre ülkenin ihracatı yüzde 0,1 düşerken, ithalatı da yüzde 8,7 arttı.

Almanya'nın ocakta ithalatının 57 milyar avroluk bölümü de AB'den gerçekleştirildi. Ocak 2024’e göre, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 1,1 geriledi.

Türkiye'den ithalat arttı

Öte yandan, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalarak 6,7 milyar avroya indi. Çin'den ithalat ise yüzde 2,8 azalışla 12,9 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 4,2 azalarak 13 milyar avroya inerken, ABD'den yapılan ithalat da yüzde 6,5 artarak 8 milyar avroya çıktı.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere'ye ihracatının ocakta aylık bazda yaklaşık yüzde 18,8 artarak 3,6 milyar avroya yükselmesi dikkati çekti.

Bu arada, Almanya’nın ocakta Türkiye’ye ihracatı yüzde 7 artarak 2,4 milyar avroya, ithalatı da yüzde 9,6 yükselerek 2,4 milyar avroya çıktı.