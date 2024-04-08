Almanya'nın ihracatı sürpriz yaptı

Almanya İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,0 azaldı. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,5 ile sınırlı kalacağı yönündeydi.

İhracat geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,4 aşağı geldi ve 132,9 milyar euro oldu.

Aynı ayda ithalat aylık bazda yüzde 3,2 artışla 111,5 milyar euroya çıktı. Piyasa beklentisi yüzde 1,0 düşüş olacağı yönündeydi. İthalatta yıllık bazda yüzde 8,7 düşüş yaşandı.

Böylece dış ticaret fazlası piyasa tahmini olan 25,5 milyar euronun oldukça altında, 21,4 milyar euro olarak açıklandı.

Almanya, takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda Şubat ayında Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere 72,9 milyar euro değerinde mal ihraç ederken, aynı dönemde bu ülkelerden 57,5 ​​milyar euro değerinde mal ithal etti.