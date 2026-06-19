Almanya’nın İngiltere ticaretinde Brexit etkisi: 2016 yılından bu yana ihracatta %7 daralma yaşandı

Sınır kapılarında devreye alınan sertifikasyon zorunlulukları ve artan bürokratik engeller, Alman imalat sanayisinin rekabetçi fiyatlama avantajını doğrudan aşağı çekiyor. İngiliz ithalatçıların maliyet artışları nedeniyle alternatif kıtalararası ortaklara kayması, Euro Bölgesi’nin lider ekonomisini yeni bir strateji kurmaya mecbur bıraktı. Fabrikaların üretim hatlarında %30 düzeyinde kapasite revizyonuna gitmek zorunda kalacağı bu süreç, iki eski ortak arasındaki finansal ve ticari bağların uzun vadede zayıflamaya devam edeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Sınır kapılarındaki yeni mevzuatlar maliyetleri yukarı itiyor

Uzun yıllar boyunca Avrupa’nın en dinamik dış ticaret koridorlarından birini oluşturan Manş Denizi lojistik hattı, siyasi ayrılığın getirdiği teknik zorunluluklar nedeniyle yavaşlamayı sürdürüyor. Sanayi kuruluşlarının ada sınırlarına sevkiyat yaparken tabi tutulduğu ek denetimler, gümrük sürelerini uzatarak şirketlerin kurumsal kârlılık oranlarını doğrudan baltalıyor. Sterlin kurunda yaşanan dalgalanmalar ve finansal piyasalardaki belirsizlikler de Alman lojistik firmalarının Birleşik Krallık pazarına yönelik uzun vadeli kontrat imzalama iştahını en alt basamağa doğru geriletiyor.

Lokomotif sektörler alternatif rotalara yöneliyor

Açıklanan resmi raporların alt kırılımları incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ve makine imalat segmentinde sipariş defterlerinin kalıcı bir durgunluk dönemine girdiği net bir biçimde görülüyor. İngiliz iç piyasasındaki tüketim eğilimlerinin hızla ikame ürünlere doğru kayması, Alman sanayi devlerini üretim bantlarında hacimsel bir küçülmeye mecbur bırakıyor. Bölgesel borsa endekslerine ve sanayi ciro verilerine de olumsuz yansıyan bu durum karşısında, Berlin yönetimi kayıpları telafi edebilmek adına ticaret rotalarını hızla Asya Pasifik ve ABD pazarlarına doğru çevirmeye başladı.