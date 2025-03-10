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Almanya’nın inşaat sektöründe rahatlama görülmedi

Almanya'nın inşaat sektöründe siparişler bir miktar arttı, ancak rahatlama görülmedi.

Haber Merkezi
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Almanya’nın inşaat sektöründe rahatlama görülmedi
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Almanya'nın inşaat sektöründeki şirketlerin sipariş sıkıntısında az da olsa iyileşme yaşandı, ancak henüz tam bir rahatlama yok.

ifo tarafından düzenlenen bir anket sonucuna göre, Şubat ayındaki sipariş sıkıntısı şirketlerin yaklaşık yüzde 42'si için sorun olmaya devam etti. Ocak ayında bu rakam %44'tü.

ifo'nun Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İnşaattaki sipariş durumu gerginliğini koruyor. Sipariş eksikliği olan şirket sayısı biraz düşmüş olsa da hala gerçek bir rahatlama belirtisi yok." dedi.

Sipariş sıkıntısı, her iki şirketten daha fazlasının (yüzde 52) bildirdiği gibi, özellikle ticari bina inşaatında sorun oldu.

İnşaat mühendisliğinde bu rakam yüzde 27,6 olarak açıklandı.

Şirketlerin çoğunluğu önümüzdeki aylardaki iş beklentileri konusunda karamsarlığını sürdürüyor.

Wohlrabe, "Altyapı için olası bir özel fon, inşaattaki kuraklığa son verebilir. Şirketler önemli ölçüde daha fazla planlama kesinliğine sahip olacak ve yeni kapasitelere yatırım yapabilecekler." diye konuştu.

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