Almanya'nın kamu borcu ilk çeyrekte özel fonların etkisiyle 2,7 trilyon Euro'yu aştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, ilk çeyrekte federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde, tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil, kamuya ait tüm kurum ve kuruluşların, kamu dışı kurumlara borcu 64,9 milyar Euro arttı.

Böylece kamu borcu, 2025 sonuna göre yüzde 2,4’lük yükselişle 2 trilyon 726,5 milyar Euro'ya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 44,4 milyar Euro artarak 1 trilyon 884,9 milyar Euro'ya ulaştı. Federal borçlanmadaki yükselişte özellikle altyapı ve savunma sanayisine yönelik oluşturulan iki büyük özel fonun harcamaları belirleyici rol oynadı.

Bu dönemde "Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu"nun borç miktarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 44,7 arttı. Söz konusu fonun borç yükü 10,9 milyar Euroluk artışla 35,2 milyar Euro'ya ulaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için ayrılan "Alman Silahlı Kuvvetleri Özel Fonu" ise borç yükünü çeyreklik bazda yüzde 10,2 artırdı. Yaşanan 4,4 milyar Euroluk yükselişle birlikte askeri fonun toplam borcu 47,4 milyar Euro'ya tırmandı.

Eyaletlerin borcu ise yüzde 2,8 (17,6 milyar Euro) artışla 642,2 milyar Euro'ya yükseldi.