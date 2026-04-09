Almanya'nın kamu borcu savunma harcamalarındaki artışla 2,6 trilyon Euroya ulaştı

Almanya'da kamu borç stoku, geçen yıl sonu itibarıyla 151 milyar Euroluk artışla 2 trilyon 661,5 milyar Euroya yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayımladığı öncü verilere göre, ülkenin federal, eyalet, belediye ve sosyal güvenlik fonlarını kapsayan kamu kesiminin toplam borcu, geçen yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 6 artış kaydetti.

2024 sonuna kıyasla borç stoku 151 milyar Euro artarak 2 trilyon 661,5 milyar Euro seviyesine çıktı. Yalnızca 2025'in son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 50,8 milyar Euroluk (yüzde 1,9) artış görüldü.

Federal hükümetin toplam borcu, son çeyrekte 32,2 milyar Euro artarak 1,84 trilyon Euroya ulaştı.

Borç yükündeki artışta, özellikle Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için ayrılan özel fonlar ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Destatis, bu yükselişin temel nedeninin hükümetin oluşturduğu "özel fonlar" olduğunu belirtti. Alman Silahlı Kuvvetleri için kurulan özel fonun borç yükü yüzde 30 artışla 43 milyar Euroya, yeni kurulan Altyapı ve İklim Nötr Özel Fonu’nun (SVIK) borcu ise 24,3 milyar Euroya yükseldi.

Eyaletlerin toplam yükümlülükleri 8,7 milyar Euro artarak 624,6 milyar Euroya çıktı. Oransal bazda en büyük borç artışı yüzde 7,8 ile Hamburg'da gerçekleşirken, onu Bremen ve Bavyera izledi. Buna karşın Mecklenburg-Vorpommern, borcunu yüzde 3,9 oranında düşürdü.

Belediyeler ve belediye birliklerinin borcu ise 9,8 milyar Euroluk (yüzde 5,3) artışla 196,3 milyar Euroya ulaştı. Uzmanlar, yerel yönetimlerin rezervlerini tüketmesi nedeniyle hizmetlerini sürdürebilmek için yeni kredilere yönelmek zorunda kaldığını belirtti.