Almanya’nın nitelikli işçi ihtiyacı artıyor! 288 bin yabancı için harekete geçme uyarısı yapıldı

Avrupa’da iş gücü ihtiyacı derinleşiyor. Ekonominin gelişmesi için en önemli sac ayaklarından birinin yabancı işçi olduğu uyarıları gelmeye devam ediyor. Euronews'in haberine göre, yapılan bağımsız bir araştırmada Almanya her yıl 288.000 yabancı işçiye ihtiyaç duyulacağı öngörüldü.

“Binlerce ek nitelikli işçiye ihtiyaç var” uyarısı yapıldı

Bağımsız Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir analiz, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin gelişmek için her yıl yurtdışından binlerce ek nitelikli işçiye ihtiyaç duyacağı uyarısında bulundu. Rapor, Alman işgücü piyasasının uzun vadede büyük ölçüde yurtdışından gelen nitelikli yabancı işçiye bağımlı olduğunu ortaya koydu.

Bağımsız Bertelsmann Vakfı'nın çalışmasına göre, Almanya'nın işgücü "önemli" bir göç olmadan 2040 yılına kadar yüzde 10 oranında küçülebilir.

“Ekonomi için yurt dışından işçi alımı zorunlu”

Almanya’da göç ve işgücü piyasası üzerine yapılan çalışma, ülkenin işgücünü sürdürebilmesi için her yıl yaklaşık 288.000 yabancı işçiye ihtiyaç olduğunu gösterdi.

İşgücü piyasasına ilave uluslararası işçiler girmediği takdirde, Almanya'daki işçi sayısının mevcut 46,4 milyondan 41,9 milyona ve hatta 2060’a kadar 35,1 milyona düşeceği öngörülüyor.

Emeklilik işgücü piyasasını küçülttü

Bertelsmann Vakfı'nda göç uzmanı olan Susanne Schultz, 1946-1964'lü yıllar arasında doğan bireyleri ifade eden "Patlama Kuşağı'nın (Baby Boomers Kuşağı) emekliliğinin" ülkenin işgücünün küçülmesinde kilit bir faktör olduğunu vurguladı.

Schultz'a göre öncelik, yerli işgücünü geliştirmek olsa da "bu tek başına 2040 yılına kadar gelecekteki işgücü talebini karşılamak için yeterli olmayacak."

Daha kötümser ikinci bir modelde ise 2040 yılına kadar yılda 368.000 yabancı işçiye ihtiyaç duyulabileceği hesaplanıyor.

Yabancı işçilerin Almanya’ya çekilmesi uyarısı yapıldı

Almanya 2023 yılında, kalifiye yabancı işçilerin işe alınmasını kolaylaştırmak için göç yasalarında reform yaparak, kalifiye uzmanlar için "mavi kart" uygulamasını başlattı ve yabancı diplomaların tanınması konusundaki bürokrasiyi azalttı.

Ancak Schultz, işçileri ülkeye çekmenin önünde halen kaldırılması gereken engeller olduğunu söylüyor.

Bertelsmann Vakfı raporunda da yabancı işçilerin "yerel yönetimler ve işletmelerde daha misafirperver bir kültür olmadan" ülkeye gelmeyeceği ifade edildi.

Alman hükümeti işgücü açığını gidermek için eylül ayında Kenya ile kontrollü göç anlaşması yaparak, Kenyalı işçileri ülkeye davet etmek gibi başka adımlar da attı.

Hükümetten ‘kalifiye işçi’ açıklaması gelmişti

İçişleri Bakanı Nancy Faeser anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ekonomimizin pek çok alanında acilen ihtiyaç duyduğumuz kalifiye işçileri ülkemize çekmek istiyoruz," dedi.

Rapora göre, yabancı işçi sıkıntısı en çok Kuzey Ren-Vestfalya eyaletini vuracak ve Bavyera gibi güney bölgelerini ağır bir şekilde etkileyecek.

Araştırmaya göre, halihazırda yüksek düzeyde göç alan Berlin ve Hamburg gibi büyük şehirler ise bu sıkıntıdan daha az etkilenecek.

Çalışma, işçilere en çok güneybatıdaki Saarland ile Thüringen ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Almanya'nın orta kesimlerinde yer alan Thüringen eyaleti, eylül ayındaki bölgesel seçimlerde ilk kez anketlerde birinci çıkan, göç karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kazanımlarına sahne oldu.