Almanya’nın nüfusu 2070'te gerileyecek! Bu demografik dönüşüm ekonomiye nasıl yansır?

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 16. koordineli nüfus projeksiyonunu yayımladı. Kurumun hesaplamalarına göre önümüzdeki on yıl içinde her dört kişiden biri 67 yaş ve üzerinde bir nüfus grubuna dahil olacak.

Emeklilik yaşındaki nüfus hızla artıyor

Yeni değerlendirmede, emeklilik yaşındaki kişi sayısının 2038’e kadar en az 3,8 milyon artarak 20,5 milyona ulaşacağı belirtiliyor. Şu anda toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan bu grubun payının ilerleyen dönemlerde yüzde 25-27 bandına çıkması bekleniyor.

Çalışma çağındaki nüfus daralıyor

Rapor, çalışma çağındaki nüfusun giderek daralmasının sosyal güvenlik yapıları üzerinde ciddi bir yük oluşturacağına dikkat çekiyor. Destatis’in tahminlerine göre, 2070’e doğru ilerlerken ülkenin toplam nüfusu bugünkü seviyenin altına inecek. Doğum oranı, yaşam beklentisi ve net göçte ılımlı bir artış öngörüldüğünde nüfusun 74,7 milyona kadar gerilemesi muhtemel görünüyor.

Projeksiyonlarda geniş tahmin aralığı

Toplam 27 farklı projeksiyonun yalnızca ikisinde, daha yüksek göç hareketleri ve belirgin biçimde artan doğum oranları varsayıldığında nüfusun bir miktar yükselebileceği hesaplandı. Tahmin aralığı genel olarak 63,9 milyon ile 86,5 milyon arasında değişiyor. 2022’de yayımlanan bir önceki projeksiyonda ise 2070 nüfusunun senaryoya göre 70,2 ile 94,4 milyon arasında olabileceği belirtilmişti.

Açıklamada, II. Dünya Savaşı sonrası doğmuş geniş kuşakların emeklilik sürecine girdiği, buna karşılık genç nesillerin daha dar yapıda kaldığı vurgulandı. Bu nedenle 20-66 yaş grubundaki nüfusun 2030’ların ortasından itibaren istikrarlı biçimde azalacağı; ortaya çıkan açığın ise tahmin edilen göç girişleriyle tamamen kapatılamayacağı ifade edildi.

Emeklilik sisteminde baskı artıyor

Basına konuşan Destatis Nüfus Bölümü Başkanı Karsten Lummer, “Şu anda çalışma çağındaki her 100 kişiye karşılık 33 kişi emeklilik döneminde bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu. Lummer, en olumlu varsayımlarda bu sayının 2070’te 43’e yükselmesini, en olumsuz tabloda ise 61’e kadar tırmanmasını beklediklerini söyledi. Bu durumun, emeklilik sistemine katkı yapan kişi sayısının destek alanlara göre ciddi biçimde azalacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Almanya’nın mevcut nüfusu 83,6 milyon

Göç hareketlerinin etkisiyle Almanya’nın nüfusu 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla 121 bin kişi artarak 83,6 milyona ulaştı. Ancak 2023’te 660 bin olan net göçün geçen yıl 420 bine kadar gerilediği bildirildi.

Geçen yıl da önceki yıllarda olduğu gibi ölümler doğumları geçti; yaşamını yitirenlerin sayısının doğanlardan 330 bin fazla olduğu kaydedildi. 2024 itibarıyla ülkede 60 yaş ve üzerindeki 25,5 milyon kişi bulunuyor; bu sayı toplam nüfusun yaklaşık yüzde 30,5’ine denk geliyor.

Ekonomiye etkisi: İşgücü daralması ve büyüme baskısı

Almanya’nın hızla yaşlanan nüfus yapısı, ekonominin temel dinamikleri üzerinde uzun vadeli baskılar oluşturacak. Çalışma çağındaki nüfusun azalması, özellikle 2030’ların ortasından itibaren işgücü piyasasında belirgin daralma anlamına geliyor. Bu durum, zaten birçok sektörde hissedilen nitelikli çalışan açığının daha da büyümesine yol açacak. Üretim kapasitesinin zayıflaması, işgücü maliyetlerinin yükselmesi ve şirketlerde rekabet gücünün zayıflaması olası senaryolar arasında değerlendiriliyor.

Kamu maliyesinde artan baskı

Çalışan–emekli dengesindeki bozulma, kamu maliyesi üzerinde de ciddi bir yük yaratacak. Daha az çalışan ve daha fazla emekli olması, sosyal güvenlik sistemindeki gelir–gider dengesini zorlayan bir tablo ortaya koyuyor. Bu nedenle ilerleyen yıllarda vergilerde artış, emeklilik reformları, katkı paylarının yükselmesi veya bütçeden daha fazla kaynak aktarılması gibi adımların gündeme gelmesi muhtemel görülüyor.

Ekonomik modelde kırılganlıklar

Almanya’nın ihracata dayalı ekonomik modeli açısından da riskler belirginleşiyor. İç talebin zayıflaması, üretim hatlarında personel açığı ve sosyal harcamaların artması, ülkenin uzun vadeli büyüme performansını doğal olarak sınırlayabilir. Teknoloji yatırımları, otomasyon ve göç politikalarının güçlendirilmesi, bu baskıları hafifletmek için kritik araçlar arasında gösteriliyor. Ancak mevcut demografik eğilim, Almanya ekonomisinin önümüzdeki on yıllarda daha düşük potansiyel büyüme oranlarıyla ilerleyeceğine işaret ediyor.