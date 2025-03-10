Almanya'nın sanayi üretimi artarken ihracatı azaldı

Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Almanya'nın ihracatı ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 oranında düştü. Bu sonuç, Reuters anketinde tahmin edilen yüzde 0,5'lik artışla karşılaştırıldı.

Dış ticaret dengesi, Aralık 2024'teki 20,7 milyar eurodan ocak ayında 16,0 milyar euro (17,34 milyar dolar) fazla gösterdi.

Ocak 2025'te Almanya’nın takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış ithalatı yüzde 1,2 arttı.

Ocak 2024'e kıyasla ihracat yüzde 0,1 düşerken, ithalat yüzde 8,7 arttı.

Alman sanayi üretimi ise ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Ekonomistler yüzde 1,5'lik bir artış öngörmüşlerdi.

Daha az değişken üç aylık bir karşılaştırmada, Kasım 2024'ten Ocak 2025'e kadar olan üretim önceki üç ay ile aynı seviyede gerçekleşti.

Aralık 2024'te üretim, ön sonuçların revize edilmesinin ardından Kasım 2024'e kıyasla yüzde 1,5 oranında düştü. Ocak 2024 ile karşılaştırıldığında, Ocak 2025'teki üretim takvim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 1,6 daha düşük gerçekleşti.