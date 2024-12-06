Almanya'nın sanayi üretimi beklentilerin aksine azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından sağlanan geçici verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel sanayi üretimi Ekim 2024'te aylık bazda yüzde 1,0 azaldı.

Ekonomistler ise üretimin yüzde 1,2 artmasını bekliyorlardı.

Üç aydan üç aya daha az değişkenlik gösteren karşılaştırma, Ağustos 2024'ten Ekim 2024'e kadar olan dönemde üretimin önceki üç aya göre yüzde 0,4 daha düşük olduğunu gösterdi.

Geçici sonuçların revize edilmesinin ardından, üretim Eylül 2024'te Ağustos 2024'e kıyasla yüzde 2,0 azaldı.

Ekim 2023 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinden arındırıldıktan sonra Ekim 2024'te üretim yüzde 4,5 daha düşük gerçekleşti.