Almanya'nın sanayi üretimi sürpriz yaptı

Almanya Federal istatistik ofisinin (Destatis) yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da sanayi üretimi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 ile tahminlerin üzerinde düştü. Analistler yüzde 0,4'lük bir düşüş öngörmüşlerdi.

Sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azaldı.

İmalat sektöründe üretimin eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,7 düşerken, inşaat üretimi ise değişim göstermedi.