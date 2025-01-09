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Almanya'nın sanayi üretiminde büyüme beklentileri aştı

Almanya'da sanayi üretimi geçen yılın Kasım ayında artış göstererek, kapsamlı işten çıkarmalar ve Trump yönetiminin ithalat tarifeleri tehdidi karşısında zor durumdaki sektör için bir umut ışığı oldu.

Haber Merkezi
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Almanya'nın sanayi üretiminde büyüme beklentileri aştı
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Alman istatistik kurumu Destatis'in yaptığı açıklamaya göre üretim Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak ekonomistlerin beklediği yüzde 0,5'lik artıştan daha iyi gerçekleşti.

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana artan enerji maliyetlerinin yükünü büyük ölçüde çeken enerji yoğun sanayide üretim de yüzde 1,5 arttı.

Ancak Destatis'e göre sanayi üretimi tarihsel olarak zayıf kalmaya devam ediyor: Kasım ayına kadarki üç ayda yüzde 1,1 ve 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 azaldı.

Destatis, "Kasım 2024'te sanayideki olumlu gelişmeye çok sayıda ekonomi dalı katkıda bulunmuştur. Enerji üretimi (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre +yüzde 5,6), inşaat (+yüzde 2,1) ve "diğer ulaşım araçlarının imalatı" (hava taşıtları, gemiler, trenler, askeri araçlar; +yüzde 11,4) sektörlerindeki artışlar genel performansı özellikle olumlu etkilemiştir.

2024 Kasım ayında, enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak Ekim 2024'e göre yüzde 1,0 artmıştır. Sermaye malları üretimi yüzde 1,4, tüketim malları üretimi yüzde 0,9 ve ara malları üretimi yüzde 0,5 oranında artmıştır. 2023 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi 2024 yılı Kasım ayında takvim değişikliklerinden arındırıldıktan sonra yüzde 3,2 oranında azalmıştır." dedi.

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