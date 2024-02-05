Almanya'nın ticaret fazlası beklentileri aştı

Destatis tarafından açıklanan rakamlara göre, Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin düzeltilmiş ticaret fazlası Aralık ayında Kasım ayındaki 20,4 milyar eurodan 22,2 milyar euroya çıktıb

Ekonomistler Aralık ayı için 18,5 milyar euro fazla bekliyorlardı.

Ancak ihracatın aylık bazda %4,6 düşerek ekonomistlerin beklediği %2,4'lük düşüşten daha fazla gerilemesi Alman mallarına yönelik talebin zayıf olduğunu gösterdi. Destatis, Aralık ayında ithalatın ise %6,7 oranında düştüğünü belirtti.

2023'ün tamamında ihracat 2022'ye kıyasla %1,4 gerilerken, ithalat yıllık bazda %9,7 azaldı.