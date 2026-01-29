Almanya'nın vergi gelirleri 2025'te arttı

Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı aylık rapora göre, geçen yıl toplam vergi geliri 901,8 milyar euroya ulaşarak 2024'e göre yüzde 4,7 arttı.

Rapor, vergi uzmanlarının gelirlerin yüzde 5 artışla 903,7 milyar euroya yükselmesini beklediğini ortaya koydu. Aralık ayında vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 115,5 milyar euro oldu.