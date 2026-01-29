Almanya'nın vergi gelirleri 2025'te arttı
Almanya'nın federal ve eyalet hükümeti vergi gelirleri, 2025'te bir önceki yıla kıyasla arttı, ancak ülkenin vergi uzmanları konseyinin tahmin ettiği artışın gerisinde kaldı.
Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı aylık rapora göre, geçen yıl toplam vergi geliri 901,8 milyar euroya ulaşarak 2024'e göre yüzde 4,7 arttı.
Rapor, vergi uzmanlarının gelirlerin yüzde 5 artışla 903,7 milyar euroya yükselmesini beklediğini ortaya koydu. Aralık ayında vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 115,5 milyar euro oldu.