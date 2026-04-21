Almanya'nın vergi gelirleri yükseldi

Yıllık karşılaştırmanın, ithalat KDV'si ile değerlendirilmemiş kazanç vergilerindeki etkiler gibi tek seferlik faktörler nedeniyle çarpık bir görünüm sergilediği belirtildi. Bakanlık, bu faktörler hesaba katılmadığında muhtemelen hafif bir düşüş yaşanacağını vurguladı.

Rapora göre Mart ayında toplam vergi geliri 89,3 milyar euroya (105,25 milyar dolar) ulaştı. Ocak-Mart dönemine ait vergi gelirleri ise 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 oranında artarak 224,2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Raporda, yükselen enerji fiyatlarının ileriki dönem verilerine etkisinin henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Fiyat artışları nedeniyle KDV gelirlerinde olası bir yükseliş beklenirken, bunun azalan enerji tüketimi kaynaklı vergi düşüşüyle dengelenebileceğine dikkat çekildi.

Vergi uzmanlarının öngörülerine göre, 2026 yılında vergi gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,8 oranında artarak 926,9 milyar euroya ulaşması bekleniyor.