Almanya'nın vergi gelirlerinde artış

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre, federal ve bölgesel hükümetlerin vergi gelirleri Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 8,6 oranında arttı.

Yayınlanan aylık rapora göre, federal ve eyalet hükümetlerinin vergi gelirleri Ağustos ayında toplam 58,85 milyar euroya yükseldi.

Yılın ilk sekiz ayında vergi gelirleri 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 527,88 milyar euroya ulaştı.

Bakanlığın raporunda, "Ekonomik göstergeler, perakende ticaret, üretim ve iş dünyası güvenindeki düşüşlerle birlikte zayıf bir ivme göstermeye devam ediyor" denildi.

Almanya'da federal hükümetin yeni ekonomik tahminlerini 11 Ekim'de açıklaması bekleniyor.