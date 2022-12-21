Almanya'nın yenilenebilir enerji destek programına onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini desteklemeye yönelik programında yapmayı planladığı değişikliklerin onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Almanya'nın yenilenebilir enerji alanındaki mevcut destek programının kapsamını genişletme ve süresini 2026 sonuna kadara uzatma planı yaptığı ifade edildi.

Almanya'nın iklim hedefleri doğrultusunda 2030'a kadar güneş, rüzgar ve biyometan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payını yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ülkenin bu nedenle toplam 28 milyar euroluk destek programı hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada, program kapsamında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretenlere şebeke operatörü tarafından ödenecek fiyata ilave olarak prim ödeneceğine işaret edildi.

Planın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, bunun AB kamu destek kurallarına uyumlu bulunduğu ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.