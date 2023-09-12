Almanya'ya doğrudan yabancı yatırımı 20 yılın dibinde
Almanya'ya doğrudan yabancı yatırımı 2023 yılının ilk yarısında 2022'nin aynı dönemindeki 34,1 milyar eurodan 3,5 milyar euro seviyesine geriledi.
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2023'ün ilk yarısında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımı son 20 yılın en düşüğü oldu.
IW Küresel ve Bölgesel Piyasalar Araştırma Birimi Başkanı Juergen Matthes, "Başbakan ve Ekonomi Bakanı Almanya'nın bir iş yeri olarak sözde cazibesini överken, 2023'ün ilk yarısına atıfta bulunamaz. Artık yurtdışından neredeyse hiç kimse buraya yatırım yapmak istemiyor, konum koşulları bunun için çok kötü" dedi.