Almanya'ya doğrudan yabancı yatırımı 20 yılın dibinde

2023'ün ilk yarısında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımı son 20 yılın en düşüğü oldu.

IW Küresel ve Bölgesel Piyasalar Araştırma Birimi Başkanı Juergen Matthes, "Başbakan ve Ekonomi Bakanı Almanya'nın bir iş yeri olarak sözde cazibesini överken, 2023'ün ilk yarısına atıfta bulunamaz. Artık yurtdışından neredeyse hiç kimse buraya yatırım yapmak istemiyor, konum koşulları bunun için çok kötü" dedi.