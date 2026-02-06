Almaya'nın sanayi üretimi 2025'te düştü

2025 yılında üretim, sanayi sektöründe (enerji ve inşaat hariç; yüzde 1,3 eksi) ve inşaat sektöründe (yüzde 1,7 eksi) bir önceki yıla göre geriledi. Buna karşılık enerji üretimi yüzde 1,6 arttı.

Enerji ve inşaat hariç sanayideki düşüş, esas olarak otomotiv endüstrisindeki (bir önceki yıla göre yüzde 1,7 eksi), makine ve teçhizat imalatındaki (yüzde 2,6 eksi) ve enerji yoğun sanayi kollarındaki gelişmeden kaynaklanıyor.

Takvime göre düzeltilmiş bazda, enerji yoğun sanayi kollarındaki üretim, hem 2022 hem de 2023'te keskin düşüşlerin ardından 2024'e göre yüzde 2,6 düşük seviyede gerçekleşti. Takvim etkilerinin ortadan kaldırılmasının ardından, enerji yoğun sanayi kollarındaki üretim 2025'te 2021'e kıyasla yüzde 17,8 azaldı.

Sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 1,9 gerileyerek üç aylık artış serisini sonlandırdı. Destatis’in verilerine göre kasımda revize edilmiş yüzde 0,2’lik artışın ardından gelen bu düşüş, ekonomistlerin yüzde 0,2’lik daha sınırlı bir gerileme beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda üretim yüzde 0,6 azaldı.

Gerilemenin başlıca nedeni otomotiv sektöründeki üretim oldu. Aralıkta otomobil üretimi aylık bazda yüzde 8,9 düştü. Makine ve ekipman imalatı yüzde 6,8, bakım ve montaj faaliyetleri ise yüzde 17,6 geriledi. Buna karşılık metal ürünleri imalatı yüzde 3,2, diğer ulaşım araçları (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) üretimi yüzde 10,5 arttı. İnşaat sektörü de yüzde 3,0 büyüme kaydetti.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3,0 düştü. Sermaye malları üretimi yüzde 5,3, ara mallar üretimi yüzde 1,2 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 arttı. Enerji üretimi ise yüzde 1,8 geriledi.