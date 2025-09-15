Alphabet 3 trilyon dolar kulübüne katıldı! Dünyanın en değerli 4. şirketi oldu

  1. Ekonomim
Alphabet'in hisse fiyatı yüzde 4'e yakın artışla 250,7 dolara yükselerek piyasa değerini ilk kez 3,03 trilyon dolara taşıdı. Böylece Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından dünyanın en değerli 4. şirketi oldu.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı. 

Hisse fiyatı yükselişte

Alphabet'in hisse fiyatı, TSİ 17.40'ta yüzde 4'e yakın değer kazanarak 250,7 dolara tırmandı. Hisselerindeki yükselişle Alphabet'in piyasa değeri 3,03 trilyon dolara ulaştı.

Dünyanın en değerli 4. şirketi oldu

Böylece Alphabet, dünyanın en değerli şirketleri arasında, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Alphabet'in hisseleri, eylül ayı başında, ABD'de federal mahkemenin Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmesinin ardından ivme kazanmıştı.

