Alphabet'in 100 yıl vadeli tahvil ihracına rekor talep

Konuya yakın kaynaklara göre söz konusu “century bond” için toplam 5,75 milyar sterlinlik talep toplandı. Böylece ihraç, planlanan tutarın yedi katından fazla talep gördü.

100 yıl vadeli tahvil, Alphabet'in pazarladığı beş sterlin dilimi arasında en güçlü talebi aldı.

HSBC Bank Avrupa ve ABD kredi stratejisti Song Jin Lee, yapay zeka ekosisteminin uzun vadeli görünümüne ilişkin belirsizliklere dikkat çekerek, "Yapay zeka ekosisteminin beş yıl sonra nasıl görüneceğini tahmin etmek bile zor; yüz yıl sonrasını öngörmek ise çok daha güç" değerlendirmesinde bulundu. Lee, sektörün varlığını sürdüreceğini ancak şirketler arasındaki göreli sıralamanın öngörülemez olduğunu ifade etti.

Buna karşın bazı yatırımcıların uzun vadeli yükümlülüklerini dengelemek amacıyla ultra uzun vadeli tahvillere ihtiyaç duyduğu vurgulandı.