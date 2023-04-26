Alphabet’in geliri ilk çeyrekte yüzde 3 arttı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 69,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 68 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 15,1 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen ilk çeyreğinde 16,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 1,23 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,17 dolara indi.