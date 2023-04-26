Alphabet’in geliri ilk çeyrekte yüzde 3 arttı
Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3’lük artışla 69,8 milyar dolara çıktı.
Google'ın ana kuruluşu Alphabet 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 69,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 68 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 15,1 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen ilk çeyreğinde 16,4 milyar dolar net kar elde etmişti.
Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 1,23 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,17 dolara indi.