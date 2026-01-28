Altı büyük ekonomi 'iki vitesli' AB planını tartışacak

Almanya, jeopolitik çalkantıların arttığı bir dönemde Avrupa Birliği’nde daha çevik karar alınmasını sağlamak amacıyla “iki vitesli” AB planını ilerletmeyi, bugün beş büyük Avrupa ekonomisinin bakanlarıyla yapılacak bir video konferansta ele alacak. Fransa, Polonya, İspanya, İtalya ve Hollanda toplantıya davet edildilerb

Bazı AB ülkelerinin tüm üyelerin onayı olmadan belirli projeleri hayata geçirebilmesine olanak tanıyan geçici koalisyonlar fikri uzun süredir tartışılıyor ve daha önce euro gibi kilit projelerde uygulanmıştı. Artan güvenlik riskleri, zayıf büyüme ve derin siyasi ayrışmalar bu yaklaşımı yeniden gündeme taşıdı.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Berlin’de yaptığı açıklamada "Şimdi iki vitesli bir Avrupa’nın zamanı" dedi. Klingbeil’in TSİ 17.00’dü yapılması planlanan toplantıda, Avrupa’nın egemenliğini, dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik somut bir gündem oluşturulmasını istediği belirtildi.