Altın 2 bin doların üzerine çıktı

ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine taşıdı ve 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzeri görüldü.

Ons altın, Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle bu sabah 2018,14 dolara kadar yükseldi.

Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,37 artışla 2009,67 dolar seviyesinde.

CME FedWatch'a göre Fed'in Mayıs 2024'te bir faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 60 olarak fiyatlanıyor.

Ons altın için bugün destek seviyesi 2003 dolarda, direnç ise 2021 dolar seviyesinde bulunuyor.

Direncin kırılması halinde 2032 dolarak doğru bir hareket bekleniyor.