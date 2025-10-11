Altın humması Japonya’yı sardı! Star Wars galası gibi kuyruklar uzuyor

Altın fiyatlarının ons başına 4.000 doları geçmesi, Japonya’da 1980’leri anımsatan bir “altın çılgınlığı”nı tetikledi. Tokyo’da, fiziki altın almak isteyen yatırımcılar uzun saatler boyunca kuyrukta bekliyor. Ülkenin önde gelen değerli maden satıcısı Tanaka Kikinzoku ise küçük külçe satışlarını askıya almak zorunda kaldı.

Altında fiziki piyasalarda kıtlık başladı

Japonya’daki altın humması, dünya genelindeki talebin bir parçası. Merkez bankaları ve Tether gibi kurumsal oyuncuların tonlarca altın alımı, fiziki piyasalarda kıtlığa yol açıyor. Gümüşte de ons başına 48 doları aşan fiyatlara rağmen alımlar hız kesmiyor. Uzmanlar “Bu bir başlangıç, asıl yükseliş henüz gelmedi” diyerek uyarıyor.

Külçelerin satışı geçici olarak durduruldu

Altın fiyatlarının tarihi zirvesi Japonya’da adeta paniğe dönüştü. Tanaka Kikinzoku, ülkedeki yoğun talep nedeniyle 5, 10 ve 20 gramlık külçelerin satışını geçici olarak durdurdu. Ulusal stokların tükenmesi üzerine Tokyo’nun ünlü Ginza semtindeki mağaza önünde beş saatlik kuyruklar oluştu.

Kuyruklar uzayıp gidiyor

50 gram ve üzeri külçeler hâlâ satışta olsa da stokların ne kadar süreceği belirsiz. Değerli madenler analisti Mike Maloney, “Kuyruklar kısa başladı ama giderek uzayıp sokağın etrafını sardı. Bu, 1980’deki panik alımlarını birebir andırıyor” dedi.

Altında Japonya’dan dünyaya yayılan talep dalgası

Japonya’daki altın talebi, dünya genelinde yaşanan benzer bir eğilimin parçası. Avrupa ve Kuzey Amerika’da da yatırımcılar gümüş külçe ve sikkelerde kıtlıkla karşı karşıya. Fiziki piyasalarda primler hızla yükseliyor.

Para birimlerine güven azaldı

Uzmanlara göre bu eğilim, enflasyon, borç krizi ve küresel ekonomik belirsizlikler karşısında itibari para birimlerine olan güvenin zayıfladığını gösteriyor.

Altına hücum yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı değil. Stablecoin ihraççısı Tether, 2025’in ilk yarısında bilançosuna 19 ton altın ekledi. Bunun 15 tonu ikinci çeyrekte gerçekleşti ve bu miktar Çin Merkez Bankası’nın aynı dönemdeki alımlarına denk geliyor.

Tokyo merkezli finans dergisi Kobayashi Letter’a göre, dünya merkez bankaları ağustos ayında da 15 tonluk net alım yaptı. Son 28 ayın 27’sinde merkez bankalarının altın alıcısı konumunda olması, sürecin kalıcı bir eğilime dönüştüğünü gösteriyor.

Maloney, “Bu bir geçici dalga değil, uzun vadeli bir dönüşüm. Paraya olan güven azaldığında, altın tek güvenli liman haline gelir” ifadelerini kullandı.

Gold fever hits Japan 🇯🇵 — queues are forming outside Tanaka Kienzoku as small gold bars sell out and buyers wait 5 hours to get their hands on what’s left. History is repeating itself — just like 1980. 👀



👉 Watch Now: https://t.co/JA7kH6w6AP#GoldRush #Japan #GoldBars… pic.twitter.com/GdrAzzJv8u — GoldSilver (@GoldSilver_com) October 10, 2025

Fiyat artışına rağmen agresif alımlar yaşanıyor

Vadeli işlemler piyasası COMEX’te altın fiyatı 4.000 doların üzerine çıkarak güçlü bir yükseliş sinyali verdi. Gümüş de ons başına 48 doları aştı ancak talep azalmadı.

Asya’nın en büyük değerli maden satıcılarından BullionStar, “Müşteriler fiyat artışına rağmen agresif biçimde alım yapıyor. Kimse geri çekilmeyi beklemiyor, herkes fiziki varlık güvenliğini tercih ediyor,” açıklamasını yaptı.

Star Wars galası gibi…

Japonya son olarak 1970’lerin sonunda benzer bir “altın çılgınlığı” yaşamıştı. O dönem Time dergisi, kuyruğa girenleri “Star Wars galası kalabalığına” benzetmişti. Bugünün alıcıları ise heyecandan çok endişeyle hareket ediyor.

Yatırımcı Simon Mikhailovich durumu şöyle özetliyor: “Altını daha pahalıya alanlar, gemi batarken cankurtaran sandalına binmekten pişman olmaz. Mesele fiyattan çok hayatta kalmak.”

“Altın basamazsınız”

Uzmanlar, fiyatlar rekor kırsa da esas yükselişin henüz başlamadığını belirtiyor. Merkez bankalarının iki yıldır kesintisiz alım yapması ve perakende stokların hızla erimesi, küresel arzın daraldığına işaret ediyor.

Mike Maloney’ye göre, bir sonraki aşamada “altın bozdurma” dükkanları yeniden çoğalacak, ancak bu kez satıcı değil, alıcı çok olacak: “Yen basabilirsiniz, dolar basabilirsiniz ama altın basamazsınız.” (Nefes)