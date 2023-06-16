Altın için yeşil ışık 1.985 dolarda yanacak

Evrim KÜÇÜK

Yatırımcının odaklandığı Fed toplantısı sonrasında ons altının ne yöne gideceğine dair senaryolarda büyük bir değişiklik yaşanmadı. Ons altın olağan seyrinden çok fazla sapmadı. Orta vadede halen güçlü bir seyir beklentisi var ancak kısa vadede oluşan dirençleri aşmakta zorlanıyor. Gerçekçi bir yükselişten bahsetmek için üzerinden atlanması gereken çıtalar 1.960 ve 1985 dolarda konumlanıyor.

Powell, “Faiz indirimi beklemeyin" deyip altını küstürdü

Çarşamba günü yapılan Fed toplantısından çıkan kararda beklenmedik bir durum yaşanmadı. An dikkat çeken unsur Fed eyalet başkanlarının 2023 yılı içinde 2 faiz artırımı öngörmesi oldu. Bununla birlikte Fed faiz artırımlarına mola vermiş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, “Bu yıl faiz indirimi beklenmemeli” dedi ve piyasalar, bu açıklamayı satın almaya başladı. 103 seviyesindeki Dolar Endeksi ve yüzde 3,80’nin üzerindeki 10 yıllıkların faizi altını baskılamaya devam ediyor.

Çıta 1.960 ve 1.985’te konumlanmış durumda

Ons altın fiyatı 3 ayın en düşük seviyesi olan 1930,84 dolara kadar çekildikten sonra tepki alımlarıyla 1.930-1.940 bandında kalıcı olmaya çabalıyor. Altında yükseliş eğiliminin devam etmesi için 1.960 dolar seviyesi sarı ışık olarak görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerin devamı için ise uzmanlara göre 1.985 doların üzerinde kapanışlar gerekiyor. Ancak yükseliş ataklarının başarısız olması halinde aşağıda en kritik 1.930 dolar olacak. Burası kırılırsa 1.921 dolar ve 1.900 diğer destemler olarak takip edilecek.

Analistler, “Fed’den 2 faiz artırımı daha beklenmesi altın üzerinde baskı yaratıyor ve fiyatlar daha fazla satış baskısı görebilirler” değerlendirmesini yaparken, 1.930 doların altına sarkılması halinde geri çekilmenin 1920 dolara kadar devam edebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre altında gerçek boğa koşusunun başlaması için Fed’in faiz artırımlarıyla işinin tamamen bitmiş olması gerekiyor. Bunun için de ABD’de çekirdek enfl asyonun kontrol altına alınması gerekiyor.

CAPITALIGHT: YAZ AYLARINDA FİYAT 2.000 DOLARA YAKIN KALIR

• Bir piyasa analistine göre, ABD’nin artan borç yükü nedeniyle Fed’in agresif para politikalarını daha uzun süre sürdüremeyecek ve bu durum altın fiyatlarını rekora yakın seviyeleri destekleyecek. Capitalight Research araştırma başkanı Chantelle Schieven, verdiği bir röportajda, altın fiyatlarının yaz boyunca ons başına 2.000 doların altında nötr bölgede kalabileceğini söyledi. Schieven, merkez bankasının verdiği molanın sıkılaştırma döngüsünün sonunu getireceğini ve bazı kesimlerin tahmin ettiği gibi temmuzda bir faiz artışı beklemediğini belirtti.

WISDOMTREE: BU SEVİYELER HALEN ALIM FIRSATI SUNUYOR

• WisdomTree emtia araştırma başkanı Nitesh Shah, altın fiyatlarının bundan bir yıl sonra çok daha yüksek olmasını beklediği için 2.000 doların altındaki herhangi bir fiyatın yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olmaya devam ettiği konusundaki duruşunu yineledi. Kuruluşa göre altın fiyatları 2024’ün ilk çeyreğine kadar ons başına 2.285 dolara çıkacak ve değerli metal tüm zamanların en yüksek seviyesini görecek. Uzman, altın fiyatları geçen yıla göre yükseldi, ancak gidişatını gördüğümüz yere göre hala ucuz görünüyor” dedi.