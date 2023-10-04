Altında düşüş 8'inci gününde

Altın fiyatları, güçlü ABD istihdam verilerinin ardından yükselen dolar ve tahvil getirilerinin piyasaları Fed'in para politikasını daha da sıkılaştıracağı beklentisine yöneltmesiyle gerilemeye devam ediyor.

Ons altın bu sabah 7 ayın en düşük seviyelerine doğru yönelirken, paladyum 2018'in sonlarından bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın bu sabah 1819,73 doları gördü. Şu sıralarda da 1821,651 dolar ile dünkü kapanışın yüzde 0,07 altında, ABD vadeli altın kontratları GCcv1 %0,3 düşüşle 1.836,20$'a geriledi.

Analistler ons altında bugün için destek seviyesini 1811 dolar olarak işaret etmiyorlar. Yukarı hareketlerde ise direnç 1834 dolarda.