Altında Fitch kararı dopingi

Küresel piyasalarda işlem gören altın, Fitch'in ABD'nin gıpta ile bakılan üçlü A kredi notunu düşürmesinin ardından ABD doları, Hazine getirileri ve Asya piyasalarının tökezlemesiyle yükseldi. ABD ekonomisine olan güvenin azalması yatırımcıların gözünde güvenli liman külçe altına olan ilgiyi de artırdı.

Spot altın sabah seansında %0,2 artışla ons başına 1.946,97 dolar olurken, ABD altın vadeli işlemleri 0,3 artışla 1.984 dolara yükseldi.

Salı günü Wall Street kapanışından sonra Fitch, ABD hükümetinin kredi notunu önümüzdeki üç yıl içinde mali bozulma ve artan kamu borcunu gerekçe göstererek AAA'dan AA+'ya düşürdü.

“2011’de piyasalar çıldırmıştı”

Marex Analisti Edward Meir, "S&P en son 2011'de not düşürdüğünde piyasalar çılgına dönmüştü. Ancak şu anda aynı türden bir tepki görmüyoruz.Yine de her şey izlenmeye değer." dedi.

Dolar cinsinden fiyatlandırılan altın, stres ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir güvenli liman yatırımı olarak öne çıkıyor.

Altın, Haziran ayında ABD imalat ve inşaat sektöründen gelen nispeten sağlam verilerin geçen ay iş ilanlarındaki düşüşü dengelemesinin ardından doların güçlenmesiyle Salı günü %1 düşerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

İstihdamda 200 bin kişilik artış bekleniyor

Yatırımcılar ABD ekonomisinin sağlığı açısından önemli bir barometre olan Cuma günkü tarım dışı istihdam raporuna odaklanılırken, Haziran ayındaki 209 bin kişilik artışın ardından Temmuz ayında 200 bin kişilik istihdam artışı bekleniyor.

ABD merkez bankası karar alıcıları, istihdam piyasasını çökertmeden enflasyonu yenebileceklerine dair umutlarını dile getirdi. Ancak bunu yapmanın faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutmayı gerektireceğinin altını çizdiler.