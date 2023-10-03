Altında toparlanma çabası

Asya'da erken saatlerde gerçekleşen işlemlerde 1815,31 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, tepki alımları ile toparlanmaya çalışıyor.

Fed yöneticilerinden gelen bu yıl bir faiz artırımı daha olabileceği sözleri sonrasında güçlenen ABD doları ve yükselen ABD Hazine kağıdı getirileri ile gerileyen ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,35 kayıpla 1821,63 dolardan işlem görüyor.

ANZ analistleri yayınladıkları araştırma notunda, ons altının, Fed yetkililerinden gelen şahin sinyallerin artmasıyla son yılların en yüksek seviyelerine çıkan ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında olduğunu savundular.

Oanda kıdemli analisti Edward Moya da, yatırımcıların 10 yıllık ABD Hazine getirisinin %5 bölgesini test etmeye hazır olduğunu düşünmeye başlaması halinde altın fiyatlarının daha kırılgan hale gelebileceğini ve 1.800 dolar/ons'un altına düşebileceğini söyledi.

Ons altın için bugün destek seviyesi 1811 dolar. Buranın kırılması halinde 1804 doların görülebileceği ifade ediliyor. Daha aşağıda ise 1791 dolar desteği var.