"Altında zirve henüz görülmedi"

State Street Global Advisors'dan stratejist George Milling'e göre, piyasa belirsizliği ve yatırımcı kaygısı piyasa fiyatlarını yönlendirdiğinden, altının bir gecede ons başına 2.080 doların üzerine çıkması ve kısa bir süre orada kalması, 2023 boyunca sürecek uzun vadeli bir rallinin başlangıcı olabilir.

Firmanın Baş Altın Stratejisti George Milling-Stanley, Kitco News ile yaptığı bir röportajda, güvenli liman talebinin Fed'in daha fazla faiz artırımını gölgelemesini beklediğini söyledi.

Milling-Stanley, "Altında bir zirve gördüğümüzü sanmıyorum. Altının yükselmek için sağlam bir konumda olduğunu düşünüyorum" dedi.

Altın konusundaki iyimser beklentilerinin yanında yatırımcılara dikkatli olmalarını da tavsiye eden Stanley, Amerika Merkez Bankası tarafından alınan kararların piyasa tarafından büyük ölçüde görmezden gelinmesiyle birlikte piyasada volatilitenin artabileceğini belirtti.