Alüminyum fiyatlarında 'Goldman Sachs' etkisi

Analistler, dünkü notunda sıkılaşma görünümünün çoğunlukla "kapasite sınırına ulaşılması ve Yunnan'daki kış kesintilerinin birleşiminin Çin'in arz sıkıntısının etkisini" yansıttığını belirtti.

Banka, gelecek yıl küresel düzeyde 1,23 milyon tonluk birincil metal kıtlığı öngörüyor ve bu rakam 2023'teki açığın neredeyse iki katı olacak ve fiyatın 12 ayda 2.600 dolar/tona yükselmesi bekleniyor. Üç ay vadeli alüminyum bugün Londra Metal Borsası'nda 2.226 dolar/ton civarında işlem gördü.

Diğer tahminlerde Goldman, bakırın 12 ay içinde 10.000 dolar/tona çıkmasını, nikelin ise 15.000 dolar/tona düşmesini bekliyor.