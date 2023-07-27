Amazon yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Amazon Fresh yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırdı.

Washington Post'un haberine göre Amazon.com'un market zinciri Amazon Fresh salı günü yüzlerce çalışanını işten çıkardı.

Konuya şakın kaynaklara dayandırılan habere göre Şirket, bölge liderleri olarak adlandırılan veya bireysel mağaza departmanlarından sorumlu çalışanları işten çıkardı.

Haberde, çalışanlara kıdem tazminatı ya da Amazon içindeki diğer pozisyonlara başvurma şansı sunulduğu da belirtildi.

Şirket'in bir sözcüsü, "Müşterilerimize ve ekiplerimize daha iyi hizmet vermek için mağaza içi personel ve operasyon modelimizi geliştirmeye karar verdik" dedi. Sözcü, Amazon'un market sektöründe faaliyet göstermeye devam edeceğini vurguladı.