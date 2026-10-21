Amazon’dan Almanya’ya 16 milyar euroluk yatırım

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Deniz Güldağ

Amazon, 16 milyar Euro’yu aşan yatırımın 4,8 milyar euroluk bölümünü Almanya’daki bulut bilişim ve veri merkezi altyapısını güçlendirmek için kullanacak. Bu adımla, yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebin karşılanması hedefleniyor.

Amazon ayrıca, alçak Dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla yüksek hızlı internet sağlamayı amaçlayan Amazon Leo ağını geliştirmeyi, lojistik ağını genişletmeyi ve Prime Video platformu için yeni içerikler üretmeyi planlıyor.

Amazon’un küresel ilişkiler ve hukuk işlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi David Zapolsky, Almanya’nın Avrupa’da yatırım yapılıcak en cazip ülkelerden biri olduğunu söyledi.

ABD'li teknoloji devleri, Avrupa’da veri merkezlerini, bulut bilişim hizmetlerini ve yapay zeka altyapısını güçlendirmek için milyarlarca dolarlık yatırım taahhütlerinde bulunuyor.

Microsoft, geçen yıl eylül ayında 2028’e kadar İngiltere’deki yapay zeka altyapısına ve mevcut operasyonlarına 30 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Amazon ise bu yılın başlarında İspanya’daki bulut bilişim ve veri merkezi altyapısını güçlendirmek amacıyla 2035’e kadar 33,7 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu.