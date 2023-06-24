Amazon’dan Hindistan’a 26 milyar dolarlık yatırım sözü

Amazon.com tarafından, CEO Andy Jassy'nin ABD'de Hintli lider Narendra Modi ile bir araya gelmesinin ardından yapılan açıklamada, Hindistan’da planlanan yatırımlara 6,5 milyar dolar eklenerek yatırımlarını 2030 yılına kadar 26 milyar dolara çıkarılacağı bildirildi.

Hindistan pazarında rekabet kızışıyor

Amazon geçtiğimiz günlerde, Hindistan özelinde büyük ölçüde Walmart'ın Flipkart'ı ve milyarder Mukesh Ambani'nin Reliance Retail'i ile rekabet içinde olacağı e-ticaret sektörünü güçlendirmek için 6,5 milyar dolarlık bir yatırım sözü vermişti.

E-ticaret devinin Modi'nin gezisi sırasında duyurduğu yatırım, Hindistan başbakanının devlet ziyareti sırasında taahhütte bulunan ABD'li yarı iletken üreticisi Applied Materials ve bellek çipi firması Micron Technology gibi diğer şirketlere ekleniyor.

Amazon'un bir blog yazısında Modi ve Jassy'nin Hintli girişimleri destekleme, istihdam yaratma, ihracatı mümkün kılma, dijitalleşme ve bireyler ile küçük işletmeleri küresel rekabet için güçlendirme konularında konuştukları belirtildi.

ANI haber ajansı tarafından Twitter'da paylaşılan bir videoda Sundar Pichai gazetecilere Google'ın Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'taki GIFT City'de küresel bir fintech operasyon merkezi açacağı yer aldı.

Hindistan’da üretin çağrısı

Google CEO’su Pichai, "Google'ın Hindistan dijitalleşme fonuna 10 milyar dolar yatırım yaptığını paylaştık ve bu yolla yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Washington gezisinin son gününde Modi, aralarında Apple'dan Tim Cook, Google'dan Pichai ve Microsoft'tan Satya Nadella'nın da bulunduğu ABD'li ve Hintli teknoloji yöneticileriyle bir araya geldi ve küresel şirketlere "Hindistan’da üretin" çağrısında bulundu.