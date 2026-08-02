Amazon’dan OpenAI'ye 50 milyar dolarlık yatırım

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Deniz Güldağ

Amazon, şubat ayında, OpenAI ile yaptığı daha geniş kapsamlı ticari ortaklığın parçası olarak Sam Altman liderliğindeki şirkete 15 milyar dolar yatırım yapmıştı.

E-ticaret devi, halka arzın gerçekleşmesi veya yapay zekada önemli bir teknolojik atılım yapılması gibi belirli kilometre taşlarına ulaşılması halinde 35 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını açıklamıştı.

Ancak şirketin cuma günü yayımlanan bilançosuna göre Amazon, söz konusu koşullar henüz gerçekleşmemesine rağmen 50 milyar dolarlık yatırımın tamamını tamamladı.

Böylece zarar etmeye devam eden OpenAI, büyümesini hızlandıracak yeni bir finansman kaynağı elde etmiş oldu.

Amazon, OpenAI'nin yanı sıra rakip yapay zeka şirketi Anthropic'e de büyük yatırımlar yapıyor.

Şirket, her iki yapay zeka laboratuvarıyla kurduğu iş birliklerini, Nvidia'nın sektörde lider konumda bulunan donanımları ve Google'ın TPU teknolojisine rakip olarak geliştirdiği 'Trainium' yapay zeka çiplerinin kullanımını artırmak için değerlendiriyor. Aynı zamanda Amazon, OpenAI ve Anthropic'in yapay zeka modellerini müşterilerine kendi platformunda sunmayı hedefliyor.

Amazon ayrıca Anthropic'e toplamda 33 milyar dolara kadar yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Cuma günü yapılan açıklamaya göre bu tutarın 18 milyar dolarlık kısmı bugüne kadar şirkete aktarılmış durumda.

Amerikan ve İngiliz ekonomi basınında yer alan haberlere göre, Amazon, OpenAI'daki hisse oranına ilişkin yorum yapmayı reddediyor.