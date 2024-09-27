Amazon'un çalışma modelini değiştirme kararı çalışanları rahatsız etti, iş arayışına girebilirler

Amazon'un CEO'su Andy Jassy, kısa süre önce çalışanlarına bir e-posta göndererek, kurumsal personelin artık haftada beş gün ofise gelmesini istedi. Şirket çalışanları daha önce haftada üç gün ofise gidiyordu. Jassy, çalışanlara 2 Ocak gününe kadar süre tanıdı. CNBC Make It'te yer alan habere göre Amazon çalışanları bu karardan pek memnun değil.

Anonim iş değerlendirme platformu Blind, 2 bin 585 Amazon çalışanına bir anket yaptı. KAtılımcıların yüzde 73'ü CEO Andy Jassy’nin tam zamanlı ofise dönüşü duyurduğu notun ardından yeni bir iş aramayı düşündüklerini söyledi. Blind üzerindeki konuşmaların genellikle işverenler hakkında eleştirel olduğu biliniyor.

İş aramayı düşünüyorlar

Ankete katılanların yüzde 80'i ise yapılan duyuru nedeniyle başka iş aramayı düşünen bir meslektaşı olduğunu biliyor.

Amazon çalışanları ayrıca, yapılan duyurunun moral üzerinde olumsuz etkisi olduğuna ve değişikliğin, uzaktan ve hibrit esneklikten faydalanan ebeveynler ve bakıcılar üzerinde orantısız bir etki yaratabileceğine inanıyor.

Glassdoor’dan yapılan bir başka anket ise Amazon çalışanlarının yüzde 74'ünün kariyerlerinin geleceğini, ister teknoloji devinde ister başka bir yerde, yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.

Uzmanlar, katı ofis katılım politikalarının, insanları işten çıkarmanın maliyetinden kaçınmak için bir yol olabileceğini söylüyor.

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Ancak birçok Amazon çalışanı, 2025'te başlayacak ve kurumsal çalışanların ofise haftada beş gün gitmelerini gerektiren politikanın yeniden gözden geçirilmesini umuyor.

Fortune'un haberine göre, anonim bir anket oluşturan Amazon çalışanları, politika değişikliğinden memnun değil. Anket, şirketin Slack kanallarında, 30.000'den fazla üyesi olan ve esnek çalışmayı destekleyen bir "uzaktan çalışma savunuculuğu" grubunda paylaşıldı.

Anketi oluşturanlar, bulguları derleyip, bu politikanın çalışanlar üzerindeki etkisine dair fikirleri, Jassy ve diğer liderlerle paylaşmayı planladıklarını ve karşılaşılan zorluklar ile önerilen çözümleri sunacaklarını belirtti.

Amazon, Şubat 2023'te, tamamen evden çalışma modelinden haftada üç gün şeklinde hibrit modeline geçmişti. O dönem bir grup Amazon çalışanı liderlere altı sayfalık bir not göndermişti. Ancak bu öneri dikkate alınmamıştı.

Jassy, yeni beş günlük zorunluluğu duyurduğu notunda, şirketin hibrit dönüşünün ekip çapında iyileşmelere yol açtığını gördüğünü belirtti.