AMB Üyesi Villeroy: AMB'nin faiz indirimi için geniş bir alanı var

Bloomberght'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, AMB’nin hem Haziran hem de Temmuz toplantılarında borçlanma maliyetlerini düşürmeyi göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Villeroy, Almanya'nın Boersen-Zeitung gazetesine verdiği demeçte, AMB’nin faiz indirimi için geniş bir alana sahip olduğunu ve piyasanın uzun vadede gevşemeye yönelik mevcut beklentilerinin makul olduğunu söyledi.

Villeroy, borçlanma maliyetlerinin nihai olarak nereye oturacağına ilişkin piyasa beklentilerinin (şu anda beş yıllık süre içinde yaklaşık yüzde 2,8'lik bir nihai faiz oranı öngörülüyor) mantıksız olmadığını ifade etti.

"Temmuz ayında taahhütte bulunmamız gerektiğini söylemiyorum” diyen Villeroy, ancak zamanlama ve hızda özgürlüklerini korumaları gerektiğini ekledi.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel bu hafta sonu Bloomberg'e yaptığı açıklamada, AMB'nin ikinci hamlesinin Eylül ayına kadar beklemesi gerekebileceğini söylemişti.

Politika yapıcıların çoğu Haziran konusunda hemfikir olsa da, ücret artışları ve hizmet enflasyonunun yapışkan hale gelmesi, Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji fiyatlarını artırma tehdidi oluşturması ve ABD faiz indirimlerinin ertelenmesi nedeniyle politika yapıcılar genel olarak bunun ötesinde bir yol taahhüt etme konusunda isteksizler.

Bu ay parasal genişlemeye dair olasılıklar azaldı. 2024'te daha önce üç çeyrek puanlık indirim şu anda 2024'te yalnızca iki çeyrek puanlık indirimi tam olarak fiyatlanıyor. Öte yandan piyasa Temmuz ayında bir değişiklik görmüyor.