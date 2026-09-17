AMB'den enflasyon mesajı: İkinci tur etki henüz görülmüyor

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Enflasyonun ana kaynağı enerji fiyatları

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn, Londra'da düzenlenen OMFIF etkinliğinde yaptığı değerlendirmede, Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun temel belirleyicisinin enerji fiyatları olduğunu ifade etti.

Rehn, ücret artışlarının ılımlı seyrettiğine dikkat çekerek, enerji maliyetlerindeki yükselişin ücretler ve diğer fiyatlar üzerinden geniş çaplı bir fiyat-ücret sarmalına yol açtığına dair henüz bir işaret bulunmadığını belirtti.

AMB'den faiz artışlarına devam sinyali

Bölgede enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmayı sürdürmesi ve ekonominin İran savaşı kaynaklı gelişmelere karşı beklenenden daha dirençli bir görünüm sergilemesi, AMB'nin faiz politikasındaki sıkı duruşunu korumasında etkili oldu.

Banka, geçen hafta Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana ikinci kez borçlanma maliyetlerini artırdı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar ise AMB yetkililerinin faizlerde yeni artışları gündemde tuttuğunu aktardı.

Gelecek ay için faiz artışı ihtimali

AMB Yönetim Kurulu Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf da Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, ekonomik koşulların gerektirmesi halinde gelecek ay yeni bir faiz artışının tamamen dışlanamayacağını söyledi.

Makhlouf, her AMB toplantısının karar açısından "canlı" olduğunu ve faiz kararlarının toplantı dönemindeki ekonomik koşullar dikkate alınarak verileceğini ifade etti.

Enflasyon beklentileri yukarı yönlü

AMB'nin geçen hafta açıkladığı yeni ekonomik projeksiyonlar da fiyat baskılarının önümüzdeki yıllarda yeniden güçlenebileceğine işaret etti.

Tahminlere göre 2027 ve 2028 yıllarında enflasyonun hızlanması, 2028'de ise yüzde 2'lik hedefin bir miktar üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Buna karşılık Euro Bölgesi'nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminler yukarı yönlü revize edildi. Piyasalar ise önümüzdeki 12 aylık dönemde toplam en az 75 baz puanlık ek faiz artışı fiyatlıyor.