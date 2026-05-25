AMB'den faiz artışı sesleri! Lagarde: Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilecek

Pazar günü İtalyan talk show programı Che Tempo Che Fa‘ya konuk olan Lagarde, bu yıl için yüzde 2,6’lık bir fiyat artışı öngören Mart ayı tahmininin “muhtemelen revize edileceğini” söyledi ve o zamandan bu yana durumun “değiştiğini” ekledi.

"Mevcut durum o kadar belirsiz ki..."

Lagarde, böyle bir revizyonun AMB’yi 11 Haziran’da faiz artırımına yönlendirip yönlendirmeyeceği konusunda ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçındı. AMB Başkanı Lagarde, “Mevcut durum o kadar belirsiz ki, elimizdeki tüm verileri incelememiz, ekonominin önümüzdeki çeyreklerde nasıl gelişeceğini değerlendirmemiz, harekete geçmenin gerekip gerekmediğini nasıl belirleyeceğimizi ve bunun orta vadede ne gibi etkileri olacağını düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Ekonomistler ve yatırımcılar çeyrek puanlık bir faiz artışı bekliyor

Ekonomistler ve yatırımcılar AMB haziran toplantısında çeyrek puanlık bir faiz artışı öngörüyor. Christine Lagarde’ın Avrupa Merkez Bankası’ndaki (AMB) birçok meslektaşı da, ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşması sağlanamadığı takdirde bu sonucun kaçınılmaz olabileceğini ifade etmişti.

"Şu anda her şey faiz oranlarını sabit tutmakla artırmak arasında bir karar vermemiz gerektiğine işaret ediyor"

Son olarak Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Martin Kocher, ABD ile İran arasında sürdürülebilir bir barış anlaşması sağlanamadığı takdirde bankanın haziranda faiz artırımına gideceğini belirtti.

AMB’nin şahin üyeleri arasında yer alan Kocher, “Durumu farklı bir şekilde değerlendirmeye yol açan, olasılığı çok düşük senaryolar her zaman vardır, ancak şu anda her şey faiz oranlarını sabit tutmakla artırmak arasında bir karar vermemiz gerektiğine işaret ediyor ve bana göre, durum düzelmezse tartışmalarımızı harekete geçmeye odaklamak zorunda kalacağımız açık” ifadelerini kullandı.