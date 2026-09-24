AMB’den faiz mesajı: Avrupa ekonomisi beklenenden daha güçlü

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Kocher, gerekmesi halinde faiz oranlarının artırılmasının ekonominin taşıyabileceği bir adım olabileceğine işaret ederken, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulmadan ulaşılmasının tercih edildiğini söyledi.

Avrupa ekonomisinde toparlanma sinyalleri

Kocher, Kurier gazetesine verdiği röportajda, güven göstergelerindeki iyileşmeye ve sanayi sektöründeki toparlanmaya dikkat çekti.

Yaz aylarından bu yana Avrupa ekonomisinin daha fazla ivme kazandığına işaret eden güçlü sinyaller aldıklarını belirten Kocher, ekonomik görünümün halen kırılgan olduğunu vurguladı.

Kocher, para politikası konusunda ise "Gerekli faiz hamleleri yapılırken, gereksiz olanlardan kaçınılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 2 hedefine faiz artırmadan ulaşmak tercih edilir"

Faiz artışlarının toplam talebi azalttığını belirten Kocher, bunun ekonomide istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kocher, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ilave faiz artışlarına gerek kalmadan ulaşılmasının tercih edileceğini ifade etti.

Piyasalarda yeni faiz artışları bekleniyor

AMB, borçlanma maliyetlerini iki kez artırırken, piyasalarda mevcut sıkılaştırma döngüsü kapsamında üç faiz artışı daha yapılabileceği beklentisi bulunuyor.

AMB Yönetim Kurulu'nun daha şahin üyeleri arasında gösterilen Kocher ise bundan sonraki faiz kararlarına ilişkin net bir yönlendirme yapmadı.

Faiz kararı toplantıdan toplantıya değerlendirilecek

Kocher, para politikasına ilişkin kararların mevcut ekonomik ve jeopolitik koşullar dikkate alınarak verileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yarattığı yüksek belirsizlik ve olası fiyat şoklarına dikkat çeken Kocher, her toplantıda ekonomik görünümün yeniden değerlendirileceğini söyledi.