Amerikalı yatırım fonu yöneticisinden 'Çin' tavsiyesi

Citadel'in kurucusu Ken Griffin, küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde konuştu. Griffin, "Amerika Birleşik Devletleri dışında 50 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla yenilik var. Çin güneş enerjisi ve elektrikli araç teknolojilerinde rekabet avantajına sahip" dedi.

Küreselleşmenin enflasyon, tedarik zinciri ve para politikaları üzerinde önemli etkileri olabilecek bir "joker kart" olabileceği uyarısında bulunan Griffin, "Küreselleşmenin ortadan kalktığı bir dünyanın neye benzediğini bilmiyoruz" diyerek ekonomilerin barış ve küreselleşmenin getirdiği kazanımlardan faydalandığını sözlerine ekledi.

Resesyon endişelerine gelince, Griffin özellikle özel sektöre zarar veren yüksek faiz oranları nedeniyle önümüzdeki yılın ortalarında bir yavaşlama bekliyor. ABD hükümetinin "harcama çılgınlığının" bütçe açığını artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. "Bu, gelecek nesiller pahasına tüketimi şimdi ve buraya çekmektir" dedi.