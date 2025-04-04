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Amerikalılar tarifeler sonrası stok yapıyor! Temel ürünlere talep arttı, lüks alımı azaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri bazı tüketicileri ihtiyaç duydukları ürünleri stoklamaya veya artık lüks olarak gördükleri şeylere yaptıkları harcamaları azaltmaya itiyor.

Haber Merkezi
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Amerikalılar tarifeler sonrası stok yapıyor! Temel ürünlere talep arttı, lüks alımı azaldı
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ABD Başkanı Trump'ın pek çok ülkeye geniş kapsamlı gümrük vergilerini açıklamasının ardından bazı Amerikalılar temel ihtiyaç maddeleri ve diğer ürünleri stoklamaya başladı.

Lüks alımları yavaşladı

Amerikalılar Business Insider’a makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri, evcil hayvan maması, baharat ve et satın aldıklarını söyledi. Bazıları ise artık lüks olarak gördükleri çay ve meyve gibi ürünlerin satın alımlarını yavaşlatıyor.

ABD halkı, Trump’ın tarifelerinin olası etkilerinden korunmak için ya alışverişe ya da tasarrufa gidiyor. 

Tüketiciler hiper-stoklama moduna geçti

West Virginia’da yaşayan öğretmen Melanie Moroz, eğitim bakanlığının kapatılması ihtimalinden dolayı işini kaybetmekten korktuğunu ve bu nedenle “hiper-stoklama moduna” geçtiğini söyledi. Lüks harcamalarını durdurdu, iPhone 11’ini yeni bir modele yükseltmeye hazırlanıyor.

İlaç, dondurulmuş ürün ve kedi maması stokluyorlar

San Antonio’da yaşayan Elizabeth Blackstock ve eşi, özel diyetlere ihtiyaç duyan altı kurtarılmış kedileri için mama ve ilaç stoklarken, et ve saç ürünlerini de derin dondurucularına ekliyorlar.

“Borsa getirisinden daha iyi olabilir”

Florida’daki bir Reddit kullanıcısı, baharat, basmati ve yasemin pirinci, kuru fasulye ve zeytinyağı stokladığını dikkat çekerek “Fiyatlar %10–30 artacaksa bu, borsa getirisinden daha iyi,” dedi.

“İş güvencesi olmayanlar ekstra önlem almalı”

Ekonomist Felix Tintelnot, tarifelerin resesyon riskini artırdığını belirtti. “İş güvencesi olmayanların ekstra önlem alması gerekebilir,” dedi.

Tüketicilere stok çağrıları yapılıyor

Mark Cuban da sosyal medyada, “Tüm depolama alanlarınızı tüketilebilir ürünlerle doldurun,” diyerek stok çağrısında bulundu.

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