Amerikan bankalarına sıkı düzenlemeler kapıda

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu Başkanı Martin Gruenberg ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalara uygulanacak sıkı sermaye düzenlemelerinin kapsamı hakkında düzenleyici kurumların değerlendirme yürüttüğünü açıkladı.

İki yetkili de düzenlemelerin yakında açıklanacağını ifade ederken, Gruenberg tüm düzenlemelerin 2024 ortasına kadar tamamlanabileceğini belirtti.

Gruenberg dün yaptığı konuşmada orta ölçekli bankaların bahar aylarında geçirdiği krizi hatırlatarak, bu büyüklükteki bankaların finansal sistem için risk oluşturduğunu ve daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'de Mart ayında yaklaşık 175 milyar dolar mevduatın bulunduğu Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası, 2008 yılındaki küresel finansal krizden sonra gerçekleşen en büyük banka iflaslarından biri olmuş, SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etmişti.

Mayıs ayı başında da seri mevduat çıkışını takiben First Republic Bank iflas eden üçüncü banka olmuştu.

Gruenberg, "Bu büyüklükteki bankaların iflasının finansal istikrara etkisi olacağına dair en ufak bir şüpheniz varsa, yaşadıklarımız bu şüpheleri ortadan kaldırmış olmalı. Buradan aldığımız ders, bu büyüklükteki bankaların finansal istikrara yönelik risk oluşturabileceği" dedi.