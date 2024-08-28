Amerikan futbolundan tarihi karar! Artık takım hissesi alınabilecek

Yıllardır süren tartışma sona erdi. Özel sermaye şirketleri artık Amerikan futbol ligi NFL'de takım hissesi satın alabilecek ve bu sayede ligde yeni bir yatırım dönemi başlayacak.

Yatırımcıların en az 2 milyar dolar taahhüt etmesi ve yatırımlarını altı yıl boyunca tutmaları gerekecek.

Yıllardır süren tartışma

Özel sermaye şirketleri, son yıllarda profesyonel spor takımlarından hisse satın alıyordu. Ancak en kârlı lig olan Amerikan futbol ligi NFL, bu sisteme dahil değildi. NFL'de takım sahiplerinin gerçek kişiler olması bekleniyordu. Bu yüzden yıllardır NBA ve İngiltere Premier Ligi gibi liglerde takım sahiplerine güçlü bir nakit akışı sağlayan kurumlardan uzak kalması nedeniyle eleştiriliyordu. Ancak yıllardır süren tartışma sona erdi.

NFL'de bazı özel sermaye şirketlerinin bir takımdan yüzde 10'a kadar hisse satın almasına izin verildi. Onaylanan şirketler arasında ilk aşamada Ares Management, Arctos Partners ve Sixth Street'in yanı sıra, Blackstone, Carlyle, CVC, Dynasty Equity ve Ludis'ten oluşan bir konsorsiyum bulunuyor.

Konuya yakın bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, özel sermaye şirketlerinin toplamda 12 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını ve her birinin en fazla altı NFL takımına yatırım yapabileceğini belirtti.

NFL'nin 32 sahibi, Minnesota'da yapılan özel bir lig toplantısında oy kullandı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, yatırımcıların minimum 2 milyar dolar taahhüt etmesi gerekiyor. Ayrıca, yatırımların en az altı yıl tutulması zorunlu olacak.

CNBC'nin haberine göre lig, yatırım firmalarına ve takım sahiplerine, gelecekteki mülkiyet hissesi satışlarından elde edilecek özel sermaye kârlarından pay almayı planladığını bildirdi.

Dallas merkezli özel sermaye şirketi Arctos Partners, Kuzey Amerika'nın en popüler beş büyük liginde hisse yatırımı yapma yetkisine sahip tek firma olacağını belirtti.

Geçen yılın sonunda, Arctos, Aston Martin Formula 1 takımına azınlık hissesi karşılığında yatırım yaptı. Ayrıca, Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'de azınlık ortaklığı elde etti.

ABD'de NBA, NHL, Major League Baseball ve Major League Soccer takımlarına yüzde 30'a kadar hisse satışı yapılmasına izin veriyor.

En son satılan NFL takımı, 6,05 milyar dolarla rekor kıran bir anlaşmayla el değiştiren Washington Commanders oldu.

Takım değerlemelerinin artmasıyla birlikte, özel sermaye, gelecekteki lig franchise satışları için alternatif bir yol olabilir.